Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отказаться от президентской пенсии. При этом он назвал условие.

Об этом он заявил в интервью журналистам украинских телеканалов.

"Я откажусь от президентской пенсии. Если людям не будет, что есть, то зачем мне такая пенсия?", - заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинцам не стоит ждать социального обеспечения европейского уровня в ближайшее время.

"Думаю, что ожидать этого не надо. Но в следующем бюджетном году она (пенсия, - ред.) будет увеличена и все равно, в любом случае, через несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки", - сказал президент.

Кроме того, доплаты пенсионерам старше 80 лет продлили на 2021 год. Также была установлена дата ежегодной индексации пенсий - 1 марта.

Добавим, что согласно проекту государственного бюджета на 2021 год, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн.