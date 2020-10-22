Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відмовитися від президентської пенсії. При цьому він назвав умову.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам українських телеканалів.

"Я відмовлюся від президентської пенсії. Якщо людям не буде, що є, то навіщо мені така пенсія?", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українцям не варто чекати соціального забезпечення європейського рівня найближчим часом.

"Думаю, що чекати цього не треба. Але в наступному бюджетному році вона (пенсія, - ред.) буде збільшена і все одно, в будь-якому разі, через кілька років ми вийдемо на нормальний людський рівень соціалки", - сказав президент.

Крім того, доплати пенсіонерам старше 80 років продовжили на 2021 рік. Також була встановлена дата щорічної індексації пенсій - 1 березня.

Додамо, що згідно з проектом державного бюджету на 2021 рік, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн.