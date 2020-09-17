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Зеленский о пенсиях европейского уровня: ожидать не стоит

Киев, Четверг 17 сентября 2020 15:41
Зеленский о пенсиях европейского уровня: ожидать не стоит
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Гражданам Украины не стоит ожидать социального обеспечения европейского уровня. Но некоторое повышение запланировано на следующий год.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Комментируя параметры социальных выплат в госбюджете-2021 года, Зеленский сказал:

"Социалка. Поставлена задача повышения зарплат ученым и учителям, медикам и, на сколько это можно, пенсионерам", - сказал он.

Как напомнил президент, со следующего года запланированы доплаты пенсионерам старше 75 лет.

"Стоит ли ожидать, что она сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Но следующего бюджетного года она будет увеличена и все равно, в любом случае, за несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки", - сказал президент.

Напомним, согласно проекту государственного бюджета на 2021 год, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн.

Отметим, в проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на доплаты пенсионерам старше 75 лет. На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.

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