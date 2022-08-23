ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський пообіцяв потужну відповідь у разі атак Росії на День Незалежності

Новость на русском →
Київ, Вівторок 23 серпня 2022 13:55
Зеленський пообіцяв потужну відповідь у разі атак Росії на День Незалежності Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У святкові дні - в День Державного Прапора та Дня Незалежності України-є загроза ракетних обстрілів. У разі атак міст Україна завдасть потужного удару.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

За його словами, пріоритети Росії бити по об'єктах інфраструктури або державних інституціях.

"Росія може збільшити кількість обстрілів на 23-24 серпня. Ця вся інформація, яка є що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те ж саме, що і зараз. Тому, що для мене, як для президента, і як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас, Харків, Запоріжжя - це все однаково, там скрізь живуть наші українці. І відповідь такою ж буде, як і в цих містах: будуть бити нас, будуть отримувати потужну відповідь", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, як розповів у коментарі РБК-Україна військовий експерт, ймовірність того, що Росія на День Незалежності України може вдатися до обстрілу наших міст. Також ворог може спробувати вдарити по Києву.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що цього тижня окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.

Детальніше про те, як в українських містах готуються до Дня Незалежності - писало РБК-Україна в своєму матеріалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський День незалежності України Війна Росії проти України
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії