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Зеленский о помощи Запада против агрессии РФ: "Нам нужна поддержка на поле, плечом к плечу"

Автор: Наталья Скороход

Украине нужна поддержка международных партнеров в то время, как Россия открыто демонстрирует свою агрессию и стягивает войска к границам. При этом, действия Запада должны быть более решительными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

По его словам, украинцы сегодня должны понимать, на что готов мир, в случае если Россия решит проигнорировать границы в центре Европы.

"Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней всему миру, который верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность", - говорит Зеленский.

Он отметил, что в случае широкомасштабной агрессии со стороны РФ, мир не должен прятаться от неприятных вопросов.

"Нашим гражданам нужны четкие сигналы, на 8-м году войны, страна, которая ценой жизни своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечо к плечу", - отметил Зеленский.

Напомним, СНБО готовит разные сценарии того, как реагировать на стягивание войск РФ к границам Украины. Об этом рассказал Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, что Украина не собирается возвращать ядерный статус. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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