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СНБО готовит разные сценарии реагирования на стягивание войск России

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 18:55
СНБО готовит разные сценарии реагирования на стягивание войск России Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готовит разные сценарии реагирования на стягивание войск России к границам Украины. Ситуация мониторится круглосуточно.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на встрече с главой Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что стороны обсудили обстановку в регионе, особое внимание уделив вопросу эскалации гибридной агрессии России и обострения на линии разграничения на Донбассе, а также ситуации в оккупированном Крыму.

По словам Данилова, Россия накопила большое количество войск на границе для провокаций, группировка насчитывает десятки тысяч военнослужащих.

"Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования", - сказал он, добавив, что украинская армия образца 2014 и 2021 - это совершенно разные армии.

Данилов также выразил благодарность странам НАТО за помощь и надежду на дальнейшее углубление сотрудничества. В свою очередь, Солох заверил в поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Россия несет ответственность за эскалацию напряжения.

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных.

А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что нынешняя эскалация на границе является самой большой с 2015 года. Он также подчеркнул, что украинские войска готовы отразить российскую агрессию в случае вторжения.

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