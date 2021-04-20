Опубликованы новые спутниковые фото самолетов и танков РФ возле Украины

Появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что Россия стягивает войска к границам Украины . На них изображены самолеты и танки, и их намного больше, чем ожидали увидеть военные эксперты.

Сообщается, что фото были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля компанией Maxar Technologies. Ее директор Дэн Яблонский опубликовал снимки, чтобы развеять сомнения относительно того, что на самом деле "происходит в очень неспокойном регионе".

На одном из фото изображена авиабаза в оккупированном Крыму, где на бетонной взлетной полосе выстроены несколько истребителей Су-30. Еще в марте истребителей здесь не было. На других виден лагерь под Воронежем, куда Россия с конца марта стягивает войска. На снимках различимы вертолеты, дроны, мотострелковые и бронетанковые части, а также военные госпитали.

Фото: спутниковые снимки российских войск (wsj.com)

Как полагают бывшие и нынешние американские чиновники, передислокация авиации призвано усилить политическое влияние Москвы на Украину.

"Они развернули военно-воздушные силы в том объеме, который необходим для превосходства в воздухе во время боя и поддержки наземных войск", - отметил бывший участник командования НАТО Филипп Бридлав.

В то же время, по его мнению, Россия не намерена наносить немедленный удар, но рассматривает несколько вариантов развития событий.