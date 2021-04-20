Зеленський про допомогу Заходу проти агресії РФ: "Нам потрібна підтримка на полі, пліч-о-пліч"

За його словами, українці сьогодні повинні розуміти, на що готовий мир, у разі якщо Росія вирішить проігнорувати кордони в центрі Європи.

"Чи розумієте ви, що Україні, а разом з нею усьому світу, що вірить в силу і непохитність міжнародного права, може знадобитися значно, значно більше ніж дипломатична стурбованість. Всім нам може знадобитись рішучість", - каже Зеленський.

Він зазначив, що у разі широкомасштабної агресії з боку РФ, світ не повинен ховатися від неприємних питань.

"Нашим громадянам потрібні чіткі сигнали, що на 8-му році війни, країна яка ціною життя своїх людей є щитом для Європи, отримає підтримку не просто як партнерів з трибун, а як гравців однієї команди, безпосередньо на полі, плече до плеча.", - зазначив Зеленський.