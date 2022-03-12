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Зеленский о помощи от НАТО: смелости в объединении ради Украины в Альянсе я не вижу

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 16:21
Зеленский о помощи от НАТО: смелости в объединении ради Украины в Альянсе я не вижу Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский высказался касаемо отказа от НАТО о закрытии неба над нашей страной. Отметил, что Альянс отстаивает свободу только своих стран-членов объединения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского.

"Если мы не можем решить вопрос с закрытием неба. Если мы не можем решить вопрос о некоторых поставках какого-либо оружия. Не можем. Так я и говорю, что здесь философский вопрос и, к сожалению он риторический, на него нет ответа, а ответа у Украины на этот вопрос и не может быть, потому что мы не в НАТО. А смелости в объединении ради Украины у членов НАТО я не вижу",- заявил Зеленский.

По словам президента, философе НАТО заключается лишь в защите и занимаемых свободы и прав своих же стран-членов. В первую очередь Альянс создан для объединения, чтобы исключить вмешательство в жизнь одной из стран.

"Я не имею права вмешиваться в действия Альянса, но, если бы Украина была членом Нато, то мне бы весь Альянс отстаивал свободы и права граждан мира, как мы в Украине... В другом плане, а для чего тогда есть Альянс? Он для объединения. Чтобы невозможно было вмешиваться в жизнь той или иной одной страны",- отметил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в РФ уже дали верный дипломатический сигнал о том, что может быть диалог.

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