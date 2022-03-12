Зеленский о помощи от НАТО: смелости в объединении ради Украины в Альянсе я не вижу

" Если мы не можем решить вопрос с закрытием неба. Если мы не можем решить вопрос о некоторых поставках какого-либо оружия. Не можем. Так я и говорю, что здесь философский вопрос и, к сожалению он риторический, на него нет ответа, а ответа у Украины на этот вопрос и не может быть, потому что мы не в НАТО. А смелости в объединении ради Украины у членов НАТО я не вижу",- заявил Зеленский.

По словам президента, философе НАТО заключается лишь в защите и занимаемых свободы и прав своих же стран-членов. В первую очередь Альянс создан для объединения, чтобы исключить вмешательство в жизнь одной из стран.

"Я не имею права вмешиваться в действия Альянса, но, если бы Украина была членом Нато, то мне бы весь Альянс отстаивал свободы и права граждан мира, как мы в Украине... В другом плане, а для чего тогда есть Альянс? Он для объединения. Чтобы невозможно было вмешиваться в жизнь той или иной одной страны",- отметил президент.