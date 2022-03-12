Зеленський про допомогу від НАТО: сміливості в об'єднанні заради України в Альянсі я не бачу

" Якщо ми не можемо вирішити питання з закриттям неба. Якщо ми не можемо вирішити питання щодо деякого постачання деякої зброї. Не можемо. То я й кажу, що тут філософське питання і, на жаль воно риторичне, на нього немає відповіді, а відповіді в України на це питання і не може бути, бо ми не в НАТО. А сміливості в об'єднанні заради України в членів НАТО я не бачу",- заявив Зеленський.

За словами президента, філософі НАТО полягає лише в захисті та відстоювані свободи та прав власних же країн-членів. В першу чергу Альянс створений для об'єднання, аби унеможливити втручання в життя однієї з країн.

"Я не маю права втручатися в дії Альянсу, але, якщо б Україна була членом Альянсу, то мені б весь Альянс відстоював свободи та права громадян світу, як ми в Україні... В іншому плані, а для чого тоді є Альянс? Він для об'єднання. Щоб неможливо було втручатися в життя тієї чи іншої одної країни",- зауважив президент.