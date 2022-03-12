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Зеленский о переговорах с РФ: уже начались разговоры, а не ультиматумы

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Суббота 12 марта 2022 16:13
Зеленский о переговорах с РФ: уже начались разговоры, а не ультиматумы Фото: Президет Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в РФ уже дали верный дипломатический сигнал о том, что может быть диалог. По его словам, со стороны РФ уже начались какие-то разговоры, а не ультиматумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского на встрече с иностранными журналистами.

"100%, мы знаем, что будет победа. Но не знаем на 100%, когда это произойдет. Наши дипломаты прорабатывают детали аджендов между нами и РФ. Хотел бы, чтобы это все произошло, чтобы реально на практике начать процесс окончания войны.

Конечно начало должно быть из режима прекращения огня, это позволит разблокировать гуманитарные процессы. Это верный дипломатический сигнал, с которого начинается окончание войны. Во все времена так происходило. Мы ожидаем этого процесса", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что сейчас в РФ уже начали о чем-то говорить, а не бросать только ультиматумы.

"Я рад уже сигналу со стороны РФ. Я за два года ни разу не слышал, что может быть диалог, а мы обращались не десятки раз. Все эти тысячи человек погибли из-за того, что Россия не подтвердила встречу. Это их ответственность. Мы проговариваем шаги адженды.

Вы знаете, что были ультиматумы, но мы не пошли. Война углубилась, быстрой операции за 3-4 дня не произошло. Сейчас они уже начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы", - сказал президент Украины.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме.

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