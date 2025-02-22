Зеленський поки не готовий підписати угоду з США про копалини, - Sky News

Джерело видання зазначає, що угода "ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент не готовий її прийняти".

"На сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов'язання з боку України", - сказав співрозмовник Sky News.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що сторони близькі до ухвалення угоди. Радник з національної безпеки США Майк Волтц заявив на цьому тижні, що угода буде укладена.