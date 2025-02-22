Зеленский пока не готов подписать соглашение с США об ископаемых, - Sky News

Президент Владимир Зеленский пока не готов подписать с США соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым. Причиной этого являются "проблемные вопросы" в проекте соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Источник издания отмечает, что соглашение "еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять".
"На сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат только односторонние обязательства со стороны Украины", - сказал собеседник Sky News.
Зато президент США Дональд Трамп заявил, что стороны близки к принятию соглашения. Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил на этой неделе, что соглашение будет заключено.
Напомним, что Украина и США пытаются заключить соглашение о партнерстве, которое предусматривает доступ Вашингтона к стратегическим полезным ископаемым на территории Украины.
США хотят получить право на 50% редкоземельных ресурсов, это якобы должно быть оплатой за оказанную помощь. Украина не готова согласиться на такие условия.
Президент Владимир Зеленский объяснял, что Украина хочет, чтобы в соглашении были прописаны гарантии безопасности. Американский лидер Дональд Трамп возмутился отказом Зеленского подписывать первый вариант соглашения.
Кроме того, по информации Reuters, США угрожают отменить Украине доступ к спутниковому интернету Starlink в случае отказа подписывать соглашение об ископаемых.
По данным издания The Wall Street Journal, Украина и США должны были бы подписать соглашение о недрах уже 22 февраля. Но Sky News указывает, что Украина не готова к этому.
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