Зеленский пока не готов подписать соглашение с США об ископаемых, - Sky News

Источник издания отмечает, что соглашение "еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять".

"На сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат только односторонние обязательства со стороны Украины", - сказал собеседник Sky News.

Зато президент США Дональд Трамп заявил, что стороны близки к принятию соглашения. Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил на этой неделе, что соглашение будет заключено.