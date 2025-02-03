Зеленський показав зброю українського виробництва (фото)

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото, продемонструвавши озброєння вітчизняного виробництва. Серед них снаряди, а також безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.
"Наша українська зброя допомагає берегти життя наших воїнів і здобувати результати на полі бою. Наше оборонне виробництво - це і техніка, і снаряди - збільшує простір нашої безпеки та арсенал можливостей", - написав Зеленський.
За словами президента, щороку "незмінно додавати цього нашого потенціалу - очевидна стратегічна перспектива України".
"Дякую кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються в оборонне виробництво в Україні", - додав Зеленський
Нагадаємо, як раніше розповідав президент Володимир Зеленський, з початку повномасштабної війни виробництво власної зброї в Україні значно зросло. Так, вітчизняне виробництво озброєння зросло до 34% від загального обсягу, порівняно з менш як 10% раніше.
Так, завдяки морським безекіпажним катерам Sea Baby та MAGURA V5 Україна зуміла досягти разючих успіхів у протидії РФ в Чорному морі. Щодо ракетної програми, то багато кому відомі українські "Нептуни". Саме цією зброєю вдалося потопити російський крейсер "Москва". В листопаді минулого року Зеленський заявляв, що Україна зробила ще й "довгі Нептуни" та є перші ураження цими ракетами.
Серед українського озброєння є САУ "Богдана", а також ПТРК "Стугна" й "Корсар". А завдяки далекобійним дронам "Бобер", "Морок", "Лютий" Сили оборони України б'ють по стратегічно об'єктах на території РФ, позбавляючи ворога важливих ресурсів для ведення війни.
При цьому дрони українського виробництва "Вампір" стали буквально нічним жахом для росіян, які між собою називають ці БПЛА "Баба яга".
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