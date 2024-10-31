Нічний жах окупантів. Як український дрон "Вампір" нищить росіян на фронті

Дрони українського виробництва "Вампір" стали буквально нічним жахом для росіян. Як бійці 68 ОЄБр полюють з "Вампірами" на росіян на Покровському напрямку – у матеріалі військової кореспондентки РБК-Україна Богдани Лясківської.

Нічний виїзд розпочинається, коли навколо починає сутінити. Екіпаж дрону "Вампір" працює щоночі – це їхня стихія. Ми робиимо зупинку на останній безпечній точці перед лінією фронту. Одягаємо екіпірування. Тим часом чути звук мотору: їдемо у темряву та невідомість. Бійці ніколи не знають, яким буде черговий бойовий виїзд.

Відео: Як український дрон "Вампір" нищить росіян на фронті (youtube.com/РБК-Україна)

В екіпажі – троє військових. Один з них подає знак іншому, той дістає телефон і починає читати молитву, аби всі повернулися назад живими. Там, де смерть дихає в потилицю життю, починаєш вірити у будь-яких богів.

Лінія фронту рухається шаленими темпами. Ще там, де вчора було життя, сьогодні порожнеча. Минаємо населені пункти, які вже стали привидами. На вулицях – цілковита темрява, електропостачання більше немає. Лише пусті будівлі. Нестерпно бачити, як щодня міста і села перетворюються на лінію оборони. Де ще вчора жили люди, там сьогодні бродять росіяни.

"Ми працюємо на найскладнішому напрямку, де просування ворога дуже активне. Раніше вони використовували техніку для штурмів, зараз у них пішли мʼясні штурми. Ми пробуємо завдяки боєприпасам ці штурми трошки зробити ще більш "мʼяснішими". Але в них дуже великий людський ресурс", – розповідає оператор БПЛА Назар.

Фото: Екіпаж дрону "Вампір" працює щоночі у повній темряві (РБК-Україна)

"Вампір" – дрон, який вражає своїми габаритами. Цей гексокоптер розробили в Україні на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Літаючий велетень обладнаний тепловізійною оптикою. Тому, власне, його й можна використовувати вночі.

Дрон може залітати на 10 кілометрів від точки взлету та нести на собі боєкомплект вагою до 15 кілограмів. Росіяни бояться цього дрона та між собою називають його "Баба Яга". На БПЛА може бути як і заряд РПГ, так і величезний 12-кілограмовий.

Не дивно, що дрон наводить такий страх на росіян. Його взагалі не помітно серед нічного неба. Аж раптом повітрям розноситься гучний звук. Якщо він зупиняється і починає прицілюватись, то це майже напевно означає неминуче знищення.

"Два дні тому знищили ворожу снайперську групу, яка приїхала працювати в наш квадрат. Відпрацювали. Через хвилини три після відпрацювання піхота наша передає по рації, що там ще є військові РФ. Полетіли – занесли 120-ту міну. Думаю, що там знищили всіх, бо по відео видно було, що цей клаптик посадки, де вони сиділи – осколками накрило, там нереально вижити", – згадує сапер Юліан.

Фото: "Вампір" може залітати на 10 кілометрів від місця, звідки злетів. І нести до 15 кг боєкомплекту (РБК-Україна)

Доки бійці розкладали обладнання, по рації прийшло повідомлення, що розвідка виявила ворожий контрольний спостережний пункт в одному з будинків на окупованій території. Хлопці швидко чіпляють важезний уламково-фугасний боєприпас на дрон.

"Ця "пташка" за ніч може до взводу росіян вбити. Наша робота – вбивати окупантів та робити їх "хорошими". Робити розмноження на нашій землі, удобрювати землю. Ми, так би мовити, займаємося аграрними роботами", – іронізує пілот Назар.

Гул шести моторів розриває простір. Ми швидко біжимо в укриття. На екрані видніється ландшафт села. По рації побратими дають координати та корегують наведення.

Дрон підлітає до будинку, але раптом починає глушити сигнал, зникає зображення. Це означає, що пілот на правильному шляху – там розміщено ворожий РЕБ, отже, є скупчення російських бойовиків. За кілька хвилин все ж вдалося пройти ближче. Ще мить і боєприпас падає точно на хатину.

Фото: Дрони можуть вражати бліндажі і ворожу техніку, але їм протидіє РЕБ ворога (РБК-Україна)

"Все. Вразили! Там фугасна дія зробила свою справу. Я думаю, що вони там більше не будуть працювати. Мають бути 200-300 всі", – каже Назар.

Дрон "Вампір" може знищувати бліндажі, ворожу техніку та цілі будинки. Головне – долетіти, адже через ворожі РЕБи щоразу літати стає важче. Росіяни стягують дуже багато техніки радіолокаційної протидії. Проте на відміну від звичайних менших БПЛА у цього гексокоптера у разі протидії РЕБу є функція зворотного повернення.

"Бувало таке, що виліт на 5-6 кілометрів, зображення зникало зовсім від РЕБу, екран був чорний взагалі. Ми вже подумали, що по роботі – все, зараз будемо збиратися уже додому, бо залишились без борта. Як чуємо – через буквально 5 хвилин повертається. Думали, це недружній дрон повертається. Бачимо, а він зависає біля нашої позиції і починає сам опускатися. Це дуже великий плюс, що в нього є режим повернення додому", – пояснює Юліан.

Окрім бойової роботи, дрон також використовують як бойового курʼєра, щоб доставити піхотинцям провізію у складнодоступні місця. В бліндажі у хлопців лежать дуже багато пакунків, які побратими склали для бійців на передову. Там хліб, енергетики, тушонка, цигарки та вода. Піхотинці не завжди мають змогу взяти з собою багато запасів, тому такі "передачки" дуже рятують.

Фото: Найкраще бйовий дух піднімають вдалі операції та знищені окупанти на позиціях (РБК-Україна)

"Зараз у такій ситуації на нашому напрямку "Вампір" відіграє дуже велику роль. На деякі позиції неможливо заїхати на авто. Все, що хлопцям потрібно, ми пакуємо так, щоб не розбилось при падінні. І так хлопцям доставляємо. Бо інших варіантів взагалі немає, це єдиний спосіб. Хочеться хлопцям допомогти, бо самі розуміємо, що без провізії, без всього, бути на позиції тяжко", – додає Юліан.

Нічого краще не піднімає дух бійців екіпажу "Вампір" так, як вдалі операції та знищені ворожі позиції. Успіхи надихають робити ще більше. Дуже важливу роль тут відіграють технології, які дозволяють змінювати хід бою на фронті і зберегти життя наших людей. Ця війна вже перейшла у битву розумів. Саме це дозволить нам стримати та побороти ворога, який переважає живою силою та технікою.