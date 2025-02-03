Зеленский показал оружие украинского производства (фото)

"Наше украинское оружие помогает беречь жизни наших воинов и получать результаты на поле боя. Наше оборонное производство - это и техника, и снаряды - увеличивает пространство нашей безопасности и арсенал возможностей", - написал Зеленский.

По словам президента, ежегодно "неизменно добавлять этот наш потенциал - очевидная стратегическая перспектива Украины".

"Спасибо каждому и каждой, кто делает нашу армию технологической: всем украинским производителям, всему нашему государственному сектору, всем партнерам, которые вкладываются в оборонное производство в Украине", - добавил Зеленский

Фото: вооружение украинского производства (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, как ранее рассказывал президент Владимир Зеленский, с начала полномасштабной войны производство собственного оружия в Украине значительно возросло. Так, отечественное производство вооружения выросло до 34% от общего объема, по сравнению с менее 10% ранее.

Так, благодаря морским безэкипажным катерам Sea Baby и MAGURA V5 Украина сумела достичь поразительных успехов в противодействии РФ в Черном море. Что касается ракетной программы, то многим известны украинские "Нептуны". Именно этим оружием удалось потопить российский крейсер "Москва". В ноябре прошлого года Зеленский заявлял, что Украина сделала еще и "длинные Нептуны" и есть первые поражения этими ракетами.