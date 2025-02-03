Зеленский показал оружие украинского производства (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, продемонстрировав вооружение отечественного производства. Среди них снаряды, а также беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
"Наше украинское оружие помогает беречь жизни наших воинов и получать результаты на поле боя. Наше оборонное производство - это и техника, и снаряды - увеличивает пространство нашей безопасности и арсенал возможностей", - написал Зеленский.
По словам президента, ежегодно "неизменно добавлять этот наш потенциал - очевидная стратегическая перспектива Украины".
"Спасибо каждому и каждой, кто делает нашу армию технологической: всем украинским производителям, всему нашему государственному сектору, всем партнерам, которые вкладываются в оборонное производство в Украине", - добавил Зеленский
Напомним, как ранее рассказывал президент Владимир Зеленский, с начала полномасштабной войны производство собственного оружия в Украине значительно возросло. Так, отечественное производство вооружения выросло до 34% от общего объема, по сравнению с менее 10% ранее.
Так, благодаря морским безэкипажным катерам Sea Baby и MAGURA V5 Украина сумела достичь поразительных успехов в противодействии РФ в Черном море. Что касается ракетной программы, то многим известны украинские "Нептуны". Именно этим оружием удалось потопить российский крейсер "Москва". В ноябре прошлого года Зеленский заявлял, что Украина сделала еще и "длинные Нептуны" и есть первые поражения этими ракетами.
Среди украинского вооружения есть САУ "Богдана", а также ПТРК "Стугна" и "Корсар". А благодаря дальнобойным дронам "Бобер", "Морок", "Лютый" Силы обороны Украины бьют по стратегически объектам на территории РФ, лишая врага важных ресурсов для ведения войны.
При этом дроны украинского производства "Вампир" стали буквально ночным кошмаром для россиян, которые между собой называют эти БПЛА "Баба яга".
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