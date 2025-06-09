Удар дронів зупинив завод із виробництва компонентів для російських ракет у Чебоксарах

Військовий завод у Чебоксарах зупинив виробництво компонентів для російських ракет, дронів і керованих авіабомб. Після ударів дронів на підприємстві виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Чувашії Олега Ніколаєва в Telegram.

"Два БПЛА впали на території АТ "ВНИИР" через що ухвалено відповідальне рішення про тимчасове призупинення виробництва для забезпечення безпеки співробітників", - повідомив чиновник.

Російські Telegram-канали публікують кадри масштабної пожежі на території військового заводу.

Військовий завод

"ВНИИР-Прогрес" виробляє приймачі супутникового сигналу сімейства "Комета/Комета М" для боротьби з системами РЕБ.

Модулі "Комета" використовуються для ракет ("Калібр", Х-69, "Іскандер-М", "Бандероль") і БПЛА (Гарпія-А1, Орлан-10, Ластівка-М, Картограф, Форпост, Оріон).

У 2024 році російський "Первый канал" випускав про "Комету-М" сюжет. У ньому йшлося, що "російські військові на передовій успішно застосовують авіаційні бомби ФАБ-250М-62/270 з універсальними модулями планування і корекції (УМПК). У ціленаведенні їм допомагає перешкодозахищений антенний модуль "Комета-М", з яким не можуть впоратися сили радіоелектронної боротьби противника".

"ВНИИР-Прогрес" входить до складу виробничого об'єднання "АБС Електро". Як ідеться на сайті об'єднання, "ВНИИР-Прогрес" "має багаторічний досвід у сфері розроблення та виробництва науково-технічної продукції, програмно-апаратних комплексів, систем автоматизації та управління, електротехнічних виробів, електронної компонентної бази, електронних модулів, радіоелектронної продукції".