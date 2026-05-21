Зеленський показав наслідки "далекобійної санкції" по Сизранському НПЗ

12:00 21.05.2026 Чт
2 хв
Чергове майстерне ураження російського НПЗ на відстані понад 800 км
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна продовжує застосовувати "далекобійні санкції" проти російської нафтопереробки. У ніч проти 21 травня під ударом опинився Сизранський НПЗ, розташований на відстані понад 800 км від кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, допис Сил спецоперації та публікацію Сил безпілотних систем.

У ССО повідомили, що підрозділи Deep-strike уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області, який належить "Роснефті".

СБС розповіли, що удару по російському заводу завдали оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд".

"На об’єкті потужністю до 9 мільйонів тон нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу", - йдеться у заяві ССО.

Що відомо про Сизранський НПЗ

Сизранський НПЗ є частиною самарського нафтопереробного вузла "Роснєфті" та виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти. Річний обсяг переробки заводу становить від 7 до 8,9 млн тонн нафти.

Окрім цивільних потреб, цей НПЗ забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Росії. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника забезпечувати російські війська пально-мастильними матеріалами та підтримувати ведення агресивної війни проти України", - наголосили у СБС.

Що передувало

Сьогодні вночі у соцмережах поширили інформацію, що на Сизранському НПЗ спалахнула пожежа. Спочатку місцеві жителі ніби чули роботу ППО, потім пролунали вибухи.

На оприлюднених фото та відео видно стовп чорного диму в районі НПЗ. Місцева влада звітувала про двох загиблих людей у результаті події, також нібито є постраждалі.

