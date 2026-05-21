RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский показал последствия "дальнобойной санкции" по Сызранскому НПЗ

12:00 21.05.2026 Чт
2 мин
Очередное мастерское поражение российского НПЗ на расстоянии более 800 км
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина продолжает применять "дальнобойные санкции" против российской нефтепереработки. В ночь на 21 мая под ударом оказался Сызранский НПЗ, расположенный на расстоянии более 800 км от границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сообщение Сил спецоперации и публикацию Сил беспилотных систем.

Читайте также: Украинские дроны уничтожили школу пилотов РФ с десятками оккупантов

В ССО сообщили, что подразделения Deep-strike поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, который принадлежит "Роснефти".

СБС рассказали, что удар по российскому заводу нанесли операторы 1-го отдельного центра и 413-го полка "Рейд".

"На объекте мощностью до 9 миллионов тонн нефти в год, расположенном более чем в 800 километрах от границы Украины, зафиксирован масштабный пожар", - говорится в заявлении ССО.

Что известно о Сызранском НПЗ

Сызранский НПЗ является частью самарского нефтеперерабатывающего узла "Роснефти" и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты. Годовой объем переработки завода составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти.

Кроме гражданских нужд, этот НПЗ обеспечивает топливом российскую военную авиацию и воинские части в центре и на юге России. Также оттуда нефтепродукты экспортируются через реку Волга и Каспийское море.

"Силы беспилотных систем последовательно снижают способности противника обеспечивать российские войска горюче-смазочными материалами и поддерживать ведение агрессивной войны против Украины", - отметили в СБС.

Что предшествовало

Сегодня ночью в соцсетях распространили информацию, что на Сызранском НПЗ вспыхнул пожар. Сначала местные жители будто слышали работу ПВО, потом раздались взрывы.

На обнародованных фото и видео видно столб черного дыма в районе НПЗ. Местные власти отчиталась о двух погибших людях в результате происшествия, также якобы есть пострадавшие.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСилы беспилотных системСилы специальных операцийВойна в УкраинеДрони