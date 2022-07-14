Зеленский показал последствия удара по Виннице (видео)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары России по Виннице в четверг, 14 июля . Глава государства также показал кадры с места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram .

"Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них - маленький ребенок. Ежедневно Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт? - написал Зеленский. - Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист".

Подробнее о ракетной атаке на Винницу в четверг, 14 июля, - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее, 25 марта, российские военные открыли огонь по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице. Всего было запущено шесть крылатых ракет. Тогда обошлось без жертв.

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