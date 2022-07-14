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Зеленський показав наслідки удару по Вінниці (відео)

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Україна, Четвер 14 липня 2022 12:11
Зеленський показав наслідки удару по Вінниці (відео) Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари Росії по Вінниці у четвер, 14 липня. Голова держави також показав кадри з місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

"Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них - маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? - написав Зеленський. - Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист".

Детальніше про ракетну атаку на Вінницю у четвер, 14 липня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше, 25 березня, російські військові відкрили вогонь територією Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Усього було запущено шість крилатих ракет. Тоді обійшлось без жертв.

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