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Зеленський похвалив нацгвардійців за збиті "сушки". Один із них Герой України

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Україна, Четвер 25 травня 2023 22:04
Зеленський похвалив нацгвардійців за збиті "сушки". Один із них Герой України Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські нацгвардійці у четвер, 25 травня, знищили один російський літак Су-25. Ще один - було пошкоджено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

"Є за що подякувати й нашим воїнам Нацгвардії, зокрема на Запорізькому напрямку. Знищено пару російських "сушок" 15-ю бригадою оперативного призначення нашої Нацгвардії", - сказав президент.

Зеленський подякував українським воїнам і розповів, що один із них уже відзначений званням Героя України й має на своєму рахунку не лише ворожі літаки, а й збиту крилату ракету.

Українські сили ППО знищили понад 300 літаків

З початку повномасштабного російського вторгнення українським силам ППО вдалось знищити 309 літаків та 294 вертольоти. Так, 13 травня було знищено чотири російські літаки та вертольоти в Брянській області РФ. Відомо, що саме ці винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а гелікоптери їх підстрахувати.

Нагадаємо, 21 травня українські сили протиповітряної оборони знищили російський літак Су-35.

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Володимир Зеленський Нацгвардія Війна Росії проти України
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