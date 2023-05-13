ua ru
Сб, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Летіли бомбити Україну. З'явилися деталі про літаки і гелікоптери, що впали в РФ

Новость на русском →
Субота 13 травня 2023 18:19
Летіли бомбити Україну. З'явилися деталі про літаки і гелікоптери, що впали в РФ Фото: З'явилися деталі про літаки і гелікоптери, що впали в РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Чотири російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

За даними видання, винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти їх підстрахувати. Зокрема, щоб підібрати екіпажі Су, якщо вони будуть підбиті українськими військовими.

За даними Telegram-каналу Baza, пілоти чотирьох повітряних суден загинули. Зокрема,

  • у місті Клинці під час аварії вертольота Мі-8 загинули всі три члени екіпажу;
  • в Унецькому районі загинули три члени екіпажу другого вертольота Мі-8;
  • у селі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34;
  • у селі Сурецький Мураха загинув пілот винищувача Су-35.

Нагадаємо, сьогодні у Брянській області РФ упав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок.

Пізніше у РФ заявили, що в Брянській області впав ще один гелікоптер. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.

Пізніше стало відомо про два гелікоптери і два літаки, які зазнали краху у РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW
Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу