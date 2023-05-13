Летіли бомбити Україну. З'явилися деталі про літаки і гелікоптери, що впали в РФ

Чотири російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант" .

За даними видання, винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти їх підстрахувати. Зокрема, щоб підібрати екіпажі Су, якщо вони будуть підбиті українськими військовими.

За даними Telegram-каналу Baza, пілоти чотирьох повітряних суден загинули. Зокрема,

у місті Клинці під час аварії вертольота Мі-8 загинули всі три члени екіпажу;

в Унецькому районі загинули три члени екіпажу другого вертольота Мі-8;

у селі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34;

у селі Сурецький Мураха загинув пілот винищувача Су-35.

Нагадаємо, сьогодні у Брянській області РФ упав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок.

Пізніше у РФ заявили, що в Брянській області впав ще один гелікоптер. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.

Пізніше стало відомо про два гелікоптери і два літаки, які зазнали краху у РФ.

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