Зеленский похвалил нацгвардейцев за сбитые "сушки". Один из них Герой Украины
Украинские нацгвардейцы в четверг, 25 мая, уничтожили российский самолет Су-25. Еще один – был поврежден.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.
"Есть за что поблагодарить и наших воинов Нацгвардии, в частности на Запорожском направлении. Уничтожена пара российских "сушек" 15-й бригадой оперативного назначения нашей Нацгвардии", - сказал президент.
Зеленский поблагодарил украинских воинов и рассказал, что один из них уже отмечен званием Героя Украины и имеет на своем счету не только вражеские самолеты, но и сбитую крылатую ракету.
Украинские силы ПВО уничтожили более 300 самолетов
С начала полномасштабного российского вторжения украинским силам ПВО удалось уничтожить 309 самолетов и 294 вертолета. Так, 13 мая были уничтожены четыре российских самолета и вертолета в Брянской области РФ. Известно, что именно эти истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты их подстраховать.
Напомним, 21 мая украинские силы противовоздушной обороны уничтожили российский самолет Су-35 .
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