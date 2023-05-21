ЗСУ знищили російський літак Су-35

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника прес-служби Сил оборони Херсона Дмитра Плетенчука.

"Видовище зі збитим аналоговим Су-35 було неймовірним. ППО – Сила!

Вечір став цікавішим", - йдеться у повідомленні Плетенчука.

Пізніше Плетенчук видалив пост про збиття російського літака.

Раніше в мережі з'явилася інформація в моніторингових пабликах, що над Чорним морем було збито російський Су-35, який мав намір здійснювати пуски у бік півдня України.

Зазначимо, що Су-35 – це багатоцільовий російський винищувач четвертого покоління. Розроблено у російському ОКБ Сухого у 2008 році. Су-35 є одним з основних винищувачів ВПС Росії, а також свого роду перехідною ланкою між винищувачами Су-27 та Су-57. Серійний винищувач для ВКС Росії зветься Су-35С.

Українські сили ППО знищили понад 300 літаків

Варто зазначити, що з початку повномасштабного російського вторгнення українські сили ППО знищили 309 літаків та 294 вертольоти. Так, 13 травня було знищено чотири російські літаки та вертольоти в Брянській області РФ, вони входили в одну авіагрупу. Повідомляється, що винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а гелікоптери їх підстрахувати.