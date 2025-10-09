Зеленський поговорив з переможцем виборів у Чехії, який обіцяв скасувати допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з переможцем парламентських виборів у Чехії Андреєм Бабішем, який раніше обіцяв скасувати допомогу Україні. Політики обговорили подальшу співпрацю та дипломатичну підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
"Цінуємо наше стратегічне партнерство з Чехією та вдячні за підтримку України й українців у такий складний час. Працюємо над тим, щоб співпраця між нашими країнами ставала тільки більш продуктивною", - зауважив Зеленський.
Він розповів, що сьогодні говорив із лідером партії-переможниці на парламентських виборах у Чехії Андреєм Бабішем.
"Привітав із перемогою та побажав успіху. Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", - додав він.
Під час розмови президента проінформував співрозмовника про українську дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.
"Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - підсумував він.
Зауважимо, що Андрій Бабіш раніше неодноразово критикував чеську снарядну ініціативу для України.
Ба більше, за його словами, вона має бути скасована.
Водночас президент Чехії Петр Павел вважає, що Чехія не може зупиняти свою снарядну ініціативу для України, оскільки це призведе до серйозних наслідків.
На його думку, якщо Чехія скасує таку ініціативу, вона "нашкодить насамперед собі". Крім того, негативні наслідки були б і для України, де може загинути ще більше людей.
Нагадаємо, що вчора, 8 жовтня, Бабіш зробив гучну заяву щодо постачання зброї Україні.