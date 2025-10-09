RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский поговорил с победителем выборов в Чехии, который обещал отменить помощь Украине

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с победителем парламентских выборов в Чехии Андреем Бабишем, который ранее обещал отменить помощь Украине. Политики обсудили дальнейшее сотрудничество и дипломатическую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Ценим наше стратегическое партнерство с Чехией и благодарны за поддержку Украины и украинцев в такое сложное время. Работаем над тем, чтобы сотрудничество между нашими странами становилось только более продуктивным", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что сегодня говорил с лидером партии-победительницы на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем.

"Поздравил с победой и пожелал успеха. Господин Андрей отметил храбрость украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии", - добавил он.

Во время разговора президент проинформировал собеседника об украинской дипломатической работе для достижения справедливого мира совместно с США, Европой и другими странами, а также об общей ситуации в дипломатии.

"Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время", - подытожил он.

Заметим, что Андрей Бабиш ранее неоднократно критиковал чешскую снарядную инициативу для Украины.

Более того, по его словам, она должна быть отменена.

В то же время президент Чехии Петр Павел считает, что Чехия не может останавливать свою снарядную инициативу для Украины, поскольку это приведет к серьезным последствиям.

По его мнению, если Чехия отменит такую инициативу, она "навредит прежде всего себе". Кроме того, негативные последствия были бы и для Украины, где может погибнуть еще больше людей.

Напомним, что вчера, 8 октября, Бабиш сделал громкое заявление о поставках оружия Украине.

