Зеленський поговорив із Віткоффом і Кушнером: є хороші ідеї для тривалого миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
За словами Зеленського, розмова була дуже гарною. Президент подякував американським високопосадовцям за конструктив, інтенсивну роботу, добрі слова та привітання українців із Різдвом.
Голова української держави наголосив, що робота для наближення завершення війни Росії проти України триває цілодобово.
"Обговорили деякі значні деталі роботи. Маємо хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату та тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир - це те, що потрібно всім нам в Україні, Сполучених Штатах, Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає", - сказав він.
Зеленський висловив сподівання, що сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили сторони, будуть корисними.
У розмові від України також брали участь:
За словами президента, Умєров сьогодні ще раз поговорить із Віткоффом і Кушнером.
"Вважаємо, що це правильно - не втрачати жодного дня і жодних можливостей, які можуть наблизити результат. Нехай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру", - сказав Зеленський.
Він також передав привітання з Різдвом для президента США Дональда Трампа та всієї родини Трампів.
Нагадаємо, 15 та 16 грудня президент України Володимир Зеленський вів переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером у Берліні.
Сторони обговорювали мирний план США. Після переговорів неназваний американський чиновник розповів західним ЗМІ, що Вашингтон та Київ узгодили "90%" усіх питань.
При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що з американською стороною все ще немає згоди з питання територій. До цього у ЗМІ з'явилися чутки про те, що США вимагали від України віддати без бою Донбас.
Після зустрічі в Берліні секретар РНБО Рустем Умєров зустрівся з Вїткоффом та Кушнером у Майамі. Обговорення мирного плану продовжились.
Тільки вчора, 24 грудня, Зеленський вперше розкрив зміст мирного плану, що складається із 20 пунктів. Там, зокрема, йдеться про гарантії безпеки, членство України в ЄС і не лише.