Зеленський поговорив із Віткоффом і Кушнером: є хороші ідеї для тривалого миру

За словами Зеленського, розмова була дуже гарною. Президент подякував американським високопосадовцям за конструктив, інтенсивну роботу, добрі слова та привітання українців із Різдвом.

Голова української держави наголосив, що робота для наближення завершення війни Росії проти України триває цілодобово.

"Обговорили деякі значні деталі роботи. Маємо хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату та тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир - це те, що потрібно всім нам в Україні, Сполучених Штатах, Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає", - сказав він.

Зеленський висловив сподівання, що сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили сторони, будуть корисними.

У розмові від України також брали участь:

секретар РНБО України Рустем Умєров;

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;

голова МЗС України Андрій Сибіга;

перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця;

заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило;

радник Офісу президента України Олександр Бевз.

За словами президента, Умєров сьогодні ще раз поговорить із Віткоффом і Кушнером.

"Вважаємо, що це правильно - не втрачати жодного дня і жодних можливостей, які можуть наблизити результат. Нехай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру", - сказав Зеленський.

Він також передав привітання з Різдвом для президента США Дональда Трампа та всієї родини Трампів.