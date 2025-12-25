RU

Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером: есть хорошие идеи для длительного мира

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, разговор был очень хорошим. Президент поблагодарил американских чиновников за конструктив, интенсивную работу, хорошие слова и поздравления украинцев с Рождеством. 

Глава украинского государства подчеркнул, что работа для приближения завершения войны России против Украины продолжается круглосуточно. 

"Обсудили некоторые значительные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир - это то, что нужно всем нам в Украине, Соединенных Штатах, Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает", - сказал он. 

Зеленский выразил надежду, что сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили стороны, будут полезными. 

В разговоре от Украины также участвовали:

  • секретарь СНБО Украины Рустем Умеров;
  • начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
  • глава МИД Украины Андрей Сибига;
  • первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица;
  • заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило;
  • советник Офиса президента Украины Александр Бевз. 

По словам президента, Умеров сегодня еще раз поговорит с Уиткоффом и Кушнером. 

"Считаем, что это правильно - не терять ни одного дня и никаких возможностей, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру", - сказал Зеленский. 

Он также передал поздравления с Рождеством для президента США Дональда Трампа и всей семьи Трампов.

Встреча Зеленского и Уиткоффа в Берлине

Напомним, 15 и 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский вел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Берлине.

Стороны обсуждали мирный план США. После переговоров неназванный американский чиновник рассказал западным СМИ, что Вашингтон и Киев согласовали "90%" всех вопросов.

При этом президент Владимир Зеленский заявил о том, что с американской стороной все еще нет согласия по вопросу территорий. До этого в СМИ появились слухи о том, что США требовали от Украины отдать без боя Донбасс.

После встречи в Берлине секретарь СНБО Рустем Умеров встретился с Уиткоффом и Кушнером в Майами. Обсуждения мирного плана продолжились.

Только вчера, 24 декабря, Зеленский впервые раскрыл содержание мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Там, в частности, речь идет о гарантиях безопасности, членстве Украины в ЕС и не только.

