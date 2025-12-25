Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером: есть хорошие идеи для длительного мира

По словам Зеленского, разговор был очень хорошим. Президент поблагодарил американских чиновников за конструктив, интенсивную работу, хорошие слова и поздравления украинцев с Рождеством.

Глава украинского государства подчеркнул, что работа для приближения завершения войны России против Украины продолжается круглосуточно.

"Обсудили некоторые значительные детали работы. Есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира. Настоящая безопасность, настоящее восстановление, настоящий мир - это то, что нужно всем нам в Украине, Соединенных Штатах, Европе и каждому из партнеров, кто нам помогает", - сказал он.

Зеленский выразил надежду, что сегодняшние рождественские договоренности и идеи, которые обсудили стороны, будут полезными.

В разговоре от Украины также участвовали:

секретарь СНБО Украины Рустем Умеров;

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

глава МИД Украины Андрей Сибига;

первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица;

заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило;

советник Офиса президента Украины Александр Бевз.

По словам президента, Умеров сегодня еще раз поговорит с Уиткоффом и Кушнером.

"Считаем, что это правильно - не терять ни одного дня и никаких возможностей, которые могут приблизить результат. Пусть сегодняшний наш разговор станет еще одним шагом к миру", - сказал Зеленский.

Он также передал поздравления с Рождеством для президента США Дональда Трампа и всей семьи Трампов.