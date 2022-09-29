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Зеленський поговорив із Дудою: обговорили "референдуми" на захоплених РФ територіях

Фото: президенти Польщі та України Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 29 вересня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Основною темою переговорів стали "референдуми" на захоплених Росією територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський також подякував Дуді за потужну підтримку України, висловлену під час виступу на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, а також за чітку позицію Польщі щодо невизнання так званих "референдумів".

Лідери двох країн заявили про необхідність потужної консолідованої реакції світу на незаконні дії Росії, що руйнують основи міжнародного права. Також президенти обговорили конкретні кроки та заходи, над якими сторони працюватимуть у цьому контексті.

Зеленський і Дуда також обговорили питання військової та оборонної співпраці. При цьому український лідер наголосив на неоціненному внеску Польщі у зміцнення оборонних спроможностей України та важливості подальшої посиленої підтримки нашої країни.

Президенти України та Польщі також обговорили двосторонні відносини. Зеленський відзначив, що зменшилися черги на українсько-польському кордоні та наголосив на важливості подальших зусиль для збільшення пропускної спроможності відповідних пунктів.

Лідери відзначили зацікавленість України у впровадженні спільного прикордонно-митного контролю в усіх пунктах пропуску та прискоренні роботи над двосторонньою угодою в цій сфері.

Нагадаємо, у Кабміні назвали 8 країн, які надали своїх "спостерігачів" для псевдореферендумів.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що визнання Росією так званих "референдумів" закриє для Путіна шлях мирних переговорів.

За оцінками ЗМІ, анексія окупованих територій України може тривати 12 днів.

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Володимир ЗеленськийАнджей ДудаРеферендумВійна Росії проти України