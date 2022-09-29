Зеленский поговорил с Дудой: обсудили "референдумы" на захваченных РФ территориях

Зеленский также поблагодарил Дуду за мощную поддержку Украины, высказанную во время выступления на открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также за четкую позицию Польши относительно непризнания так называемых "референдумов".

Лидеры двух стран заявили о необходимости мощной консолидированной реакции мира на незаконные действия России, разрушающие основы международного права. Также президенты обсудили конкретные шаги и меры, над которыми стороны будут работать в этом контексте.

Зеленский и Дуда также обсудили вопросы военного и оборонного сотрудничества. При этом украинский лидер отметил неоценимый вклад Польши в укрепление оборонных возможностей Украины и важность дальнейшей усиленной поддержки нашей страны.

Президенты Украины и Польши также обсудили двусторонние отношения. Зеленский отметил , что уменьшились очереди на украинско-польской границе и подчеркнул важность дальнейших усилий для увеличения пропускной способности соответствующих пунктов.

Лидеры отметили заинтересованность Украины во внедрении совместного погранично-таможенного контроля во всех пунктах пропуска и ускорении работы над двусторонним соглашением в этой сфере.

Напомним, в Кабмине назвали 8 стран, которые предоставили своих "наблюдателей" для псевдореферендумов.

Напомним, Зеленский заявил, что признание Россией так называемых "референдумов" закроет для Путина путь к мирным переговорам.

По оценкам СМИ, аннексия оккупированных территорий Украины может занять 12 дней.

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