RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский поговорил с Дудой: обсудили "референдумы" на захваченных РФ территориях

Фото: президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 29 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Основной темой переговоров стали "референдумы" на захваченных Россией территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский также поблагодарил Дуду за мощную поддержку Украины, высказанную во время выступления на открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также за четкую позицию Польши относительно непризнания так называемых "референдумов".

Лидеры двух стран заявили о необходимости мощной консолидированной реакции мира на незаконные действия России, разрушающие основы международного права. Также президенты обсудили конкретные шаги и меры, над которыми стороны будут работать в этом контексте.

Зеленский и Дуда также обсудили вопросы военного и оборонного сотрудничества. При этом украинский лидер отметил неоценимый вклад Польши в укрепление оборонных возможностей Украины и важность дальнейшей усиленной поддержки нашей страны.

Президенты Украины и Польши также обсудили двусторонние отношения. Зеленский отметил , что уменьшились очереди на украинско-польской границе и подчеркнул важность дальнейших усилий для увеличения пропускной способности соответствующих пунктов.

Лидеры отметили заинтересованность Украины во внедрении совместного погранично-таможенного контроля во всех пунктах пропуска и ускорении работы над двусторонним соглашением в этой сфере.

Напомним, в Кабмине назвали 8 стран, которые предоставили своих "наблюдателей" для псевдореферендумов.

Напомним, Зеленский заявил, что признание Россией так называемых "референдумов" закроет для Путина путь к мирным переговорам.

По оценкам СМИ, аннексия оккупированных территорий Украины может занять 12 дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАнджей ДудаРеферендумВойна России против Украины