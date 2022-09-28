Зеленський поговорив з Ердоганом після закінчення "референдумів": що обговорили

"Мав предметну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Подякував за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за принципову позицію щодо невизнання незаконних псевдореферендумів, які Росія провела на окупованих територіях", - напсиав він.

Президент також зазначив, що Україна високо цінує особисту роль Ердогана в організації нещодавнього обміну українських військовополонених і наданні прихистку командирам "Азову".

Повідомлення від турецької сторони

Турецьке видання Hurriyet повідомляє, що лідери України та Туреччини також обговорили розвиток війни Росії проти України.

Зокрема, Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити будь-який необхідний внесок для закінчення війни шляхом мирних переговорів. При цьому зусилля щодо пожвавлення дипломатичного процесу ускладнить проведення псевдореферендумів на окупованій території України.

Також зазначалася успішна робота "зернового коридору". Ердоган сказав, що аналогічний підхід може бути виявлений і у контексті Запорізької АЕС. Він додав, що пропозиція щодо посередництва у створенні демілітаризованої зони навколо електростанції актуальна.