Зеленский поговорил с Эрдоганом по окончании "референдумов": что обсудили

"Провел предметный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за принципиальную позицию по непризнанию незаконных псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях", - сказал он.

Президент также отметил, что Украина высоко ценит личную роль Эрдогана в организации недавнего обмена украинских военнопленных и предоставлении убежища командирам "Азова".

Сообщение от турецкой стороны

Турецкое издание Hurriyet сообщает, что лидеры Украины и Турции также обсудили развитие войны России против Украины.

В частности, Эрдоган заявил, что Турция готова внести любой необходимый вклад для завершения войны путем мирных переговоров. При этом усилия по оживлению дипломатического процесса осложнит проведение псевдореферендумов на оккупированной территории Украины.

Также отмечалась успешная работа "зернового коридора". Эрдоган сказал, что аналогичный подход может быть проявлен и в контексте Запорожской АЭС. Он добавил, что предложение о посредничестве в создании демилитаризованной зоны вокруг электростанции актуально.