Ердоган планує провести переговори із Зеленським та Путіним: що обговорять
Турецький президент Тайіп Ердоган планує провести переговори з лідером України Володимиром Зеленським, а також із російським колегою Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу під час брифінгу у Японії.
"Наш пан президент проведе переговори з Путіним та Зеленським. Наші зусилля спрямовані на те, щоб організувати їхню зустріч", - сказав він на прес-конференції в Національному прес-клубі Японії в Токіо.
Чавушоглу не уточнив, чи будуть переговори проходити по телефону чи віч-на-віч.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав світових лідерів говорити з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб "відчинити двері світу".
Також Ердоган закликав усі країни підтримати зусилля Туреччини щодо встановлення миру в Україні.
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