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Зеленский поговорил с президентом Египта и пригласил его в Украину

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Украина, Суббота 25 сентября 2021 22:00
Зеленский поговорил с президентом Египта и пригласил его в Украину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Оба лидера обсудили сотрудничество между государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Во время разговора Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке, и подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Египта.

Абдель Фаттах Ас-Сиси подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах.

"С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел", - говорится в сообщении.

Говорили и о коронавирусе - президенты обменялись мнениями относительно мер по предотвращению распространения пандемии, которые осуществляются в обеих странах.

Также речь шла о перспективах и конкретных проектах в сфере военно-технического сотрудничества.

Кроме того отмечается, что Зеленский проинформировал Президента Египта о результатах проведения учредительного саммита Крымской платформы и пригласил Абделя Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину с визитом.

Напомним, что ранее Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Джонсоном. Они обсудили партнерство обеих стран.

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