Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархов, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Twitter .

Президент поблагодарил народных депутатов за поддержку этого законопроекта.

"Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться", - подчеркнул Зеленский.