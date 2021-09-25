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Зеленський поговорив з президентом Єгипту та запросив його в Україну

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Україна, Субота 25 вересня 2021 22:00
Зеленський поговорив з президентом Єгипту та запросив його в Україну Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Обидва лідера обговорили співпрацю між державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Під час розмови Зеленський зазначив важливість подальшої співпраці з Єгиптом, що є головним торговельним партнером України в Африці, та підтвердив готовність розвивати двосторонні відносини та нарощувати постачання вітчизняної продукції на ринок Єгипту.

Абдель Фаттах Ас-Сісі наголосив, що його країна зацікавлена у розширенні відносин з Україною в усіх сферах, зокрема у створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах.

"З метою інтенсифікації двосторонньої співпраці лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, а також переговорів на рівні міністрів закордонних справ", - йдеться в повідомленні.

Говорили і про коронавірус - президенти обмінялися думками щодо заходів для запобігання поширенню пандемії, які здійснюються в обох країнах.

Також йшлося про перспективи та конкретні проекти у сфері військово-технічної співпраці.

Крім того зазначається, що Зеленський поінформував Президента Єгипту про результати проведення установчого саміту Кримської платформи та запросив Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, що раніше Зеленський зустрівся с прем'єр-міністром Великої Британії Джонсоном. Вони обговорили партнерство обох країн.

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Володимир Зеленський
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