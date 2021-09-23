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Зеленский и Джонсон обсудили стратегическое партнерство Украины и Британии

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Четверг 23 сентября 2021 09:12
Зеленский и Джонсон обсудили стратегическое партнерство Украины и Британии Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Борис Джонсон (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили стратегическое партнерство Украины и Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, Зеленский и Джонсон оценили первые результаты внедрения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Британией.

В частности, стороны отметили рост двустороннего товарооборота в первом полугодии этого года более чем на 70%.

Также Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию по безопасности на Донбассе и вокруг Украины, в частности в Черноморско-Азовском регионе. Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Британии территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе.

Кроме того, лидеры двух стран уделили внимание дальнейшему взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.

При этом в Офисе президента добавили, что Зеленский передал Джонсону список с почти 450 украинцами, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России.

Кроме того, Зеленский и Джонсон обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2". Украинский президент подчеркнул, что проект является геополитической оружием России.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие меры политического диалога на высшем уровне, включая проведение инаугурации заседание Диалога стратегического партнерства.

Зеленский сообщил премьера Великобритании о намерении принять участие в сегменте высокого уровня 26-й Конференции стран - участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября.

Также Зеленский пригласил Бориса Джонсона посетить Украину с визитом.

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