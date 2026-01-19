Зеленський: погоджені кадрові рішення для посилення ППО та аудит постачання зброї у війська

Про це повіомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського у Telegram.

За його словами, ухвалені кадрові рішення, що мають посилити систему протиповітряної оборони, триває аудит постачання озброєння у війська та розбудова технологічного контролю за полем бою.

Кадрові рішення для посилення малої ППО

За словами Зеленського, погоджено кадрові рішення, які мають зміцнити систему протиповітряної оборони.

Зокрема, погоджена кандидатура нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО.

Завдання - трансформувати використання перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших підрозділів так, щоб ефективність їхньої роботи була максимальною.

Аудит постачання зброї та дронів у війська

Президент повідомив, що триває аудит постачання озброєння та необхідного обладнання у підрозділи ЗСУ.

Окремий акцент зроблено на забезпеченні кожної бойової бригади гарантованою кількістю дронів.

Технологічний контроль за полем бою

Також Україна продовжує розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням противника.

Йдеться про запуск інструментів для оперативного аналізу кожного удару ворога та кожної бойової операції українських сил.

Вдячний усім, хто забезпечує для української армії найбільш передові рішення. Представимо такі рішення", - повідомив Зеленський.