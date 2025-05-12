Трамп впевнений, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню, яке запропонувала Україна.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заяву американського лідера під час спілкування з журналістами.

"Я думаю, він погодиться. Правда. Я це відчуваю", - сказав американський президент.

У Трампа запитали, чи посилять США санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на 30-денне перемир'я з Україною.

30-денне перемир'я

Нагадаємо, 10 травня у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих". Після зустрічі лідери провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За її підсумками Україна оголосила, що готова до припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня. Водночас лідери Європи попередили Москву, що у разі відмови на Росію чекають нові санкції.

Однак російський диктатор Володимир Путін відкинув припинення вогню, запропоноване Україною, США і "коаліцією рішучих".

Натомість Путін запропонував 15 травня продовжити переговори в Стамбулі, які було розпочато ще 2022 року, причому з того місця, на якому вони завершилися.

Пізніше Туреччина офіційно заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією.

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня.

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