Зеленський погодив командувача безпілотних систем ППО: хто ним став

У п'ятницю, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на офіційний сайт президента.
Міністр оборони Денис Шмигаль вже підписав відповідний наказ. Таким чином, полковник Юрій Черевашенко став командувачем безпілотних систем ППО - заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.
"Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме - дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння", - заявив Зеленський.
Юрій Черевашенко останнім часом займався дронами-перехоплювачами і в подальшому має масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах. До цього він брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО.
Згідно з даними з відкритих джерел, Черевашенко на початку 2010-х був начальником штабу окремого радіотехнічного батальйону Рівненського гарнізону. Цей підрозділ був частиною 13-го армійського корпусу, на базі якого в 2013 році з'явилося Оперативне командування "Північ".
Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, влітку 2021 року Черевашенко вже мав звання полковника і обіймав посаду заступника управління протиповітряної оборони Командування підготовки Командування Сухопутних військ.
Нагадаємо, у червні стало відомо, що Україна формує підрозділи ППО, які будуть оснащені дронами-перехоплювачами. Спеціальні безпілотники необхідні українським військовим, щоби перехоплювати "Шахеди", швидкість яких вища за багатьох інших дронів.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що безпілотні системи є "важливим аргументом" для стримування та знищення противника. З цієї причини кількість відповідних підрозділів збільшується.
Зазначимо, що в українському війську триває посилення системи протидії ворожим ударним дронам. У складі Повітряних Сил буде сформовано Командування безпілотних систем протиповітряної оборони для координування роботи нових підрозділів дронів-перехоплювачів.