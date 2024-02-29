Буданов прокоментував відставку Залужного

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СBС News .

Відповідаючи на запитання про можливий розлад між президентом України Володимиром Зеленським і вже колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, Буданов сказав, що між чоловіками навряд чи можуть бути особисті розбіжності, якщо один із них є "прямим підлеглим іншого".

Він також натякнув, що Зеленський ухвалив правильне рішення, замінивши Залужного.

"Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми перебуваємо в тій ситуації, в якій ми знаходимося?" - додав глава ГУР.

Відставка Залужного

8 лютого Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну, пішов у відставку. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

9 лютого президент України Володимир Зеленський надав колишньому Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та голові ГУР Кирилу Буданову звання Героя України.

Нагадаємо, новини про розбіжності між президентом Володимиром Зеленським та тоді діючим головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним з'явилися ще давно. Про це РБК-Україна писало ще у липні 2022 року. Докладніше про це – у матеріалі.