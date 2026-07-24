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Україна цього року матиме дрони на 4000 км, наступного - до 10 000, - Зеленський

19:27 24.07.2026 Пт
1 хв
Раніше рекорд для українських дронів був 3000 км
aimg Валерія Абабіна
Україна цього року матиме дрони на 4000 км, наступного - до 10 000, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент назвав план розвитку української безпілотної програми. У найближчі два роки дальність українських дронів має зрости з 3000 до 10 тисяч кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського американській блогерці Лорі Лумер.

За словами Зеленського, розвиток української далекобійної безпілотної програми входить у нову фазу.

"Отже, що дуже важливо зараз: у вас є дрони на 3000 плюс кілометрів. А цього року у нас будуть на 4000 кілометрів, наступного року — від 5 до 10 тисяч", - заявив президент.

Нагадаємо, ще у березні 2025 року Зеленський вперше офіційно оголосив про успішні випробування дрона на 3000 кілометрів. Тоді президент заявив, що Україна розвиває цілу лінійку далекобійних засобів, які "допоможуть гарантувати безпеку нашої держави".

За даними видання Reuters, українські дрони вже змінили географію війни - українські безпілотники здатні уражати цілі за 1000 кілометрів і більше.

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