Зеленский не поедет в страну-агрессора на переговоры с Путиным, - Резников

По его словам, президент Украины может говорить с Россией сначала о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск с Донбасса и Крыма, а уже потом о восстановлении отношений между Россией и Украиной. Но эта встреча не может состояться в столице России, поскольку Россия является страной-агрессором.

"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение...",- отметил Резников.

Он считает, что если такая встреча и состоится, то должна она проходить в рамках Норманского формата, где будут присутствовать четыре лидера (Украина, Россия, Франция, Германия), как это было в 2019 году.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил украинскому президенту Зеленскому приехать в Москву и поговорить об отношениях двух стран. Путин считает, что президентам надо говорить о русском языке и Русской Православной Церкви, которые, якобы притесняют в Украине.

При этом Путин считает, что о Донбассе Зеленский должен общаться с главарями "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, таким заявлением Путин фактически признал "ЛНР" и " ДНР " официально и отказался от Минских соглашений. Так считает Алексей Резников.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"эксперты в студии обсудят вопрос, возможно ли новое нападение России на Украину. Кроме того, Сергей Щербина, Леонид Кравчук, Сергей Куницын, Евгений Шевченко, Александр Корниенко и другие обсудят, почему народный депутат от "Слуги Народа" поехал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко и что означает, когда русские говорят: "Верните Харьков".

"СвободасловаСавікаШустера" от 23 апреля

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу генерал-лейтенант Сергій Наєв рассказал о направлениях, на которых РФ концентрирует свои войска, о подготовке украинской армии к боевым действиям в случае наступления РФ и о том, как и рассматриваются сценарии возможного конфликта.



Кроме Того, Наєврозповівпропідготовкуукраїнськоїарміїдобойовихдійуразінаступурф.

Также временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила о возможности увеличения количества военных США.



Кроме того, Сергей Притула высказался о ситуации на востоке страны и настроениях украинцев из-за провокаций РФ на границе Украины.



А еще в прошлом выпуске Виталий Кличко ответил Денису Шмигалю, кто может ого освободить.



Ну и, конечно, бывший председатель Верховной Рады белорус и Станислав Шушкевич, прокомментировал провокации РФ на украинской границе.