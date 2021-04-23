Куда пойдёт Путин? Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronli

Гости студии:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991–1994);

Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Сергей Куницын, председатель Совета министров Автономной Республики Крым (1998–2001; 2002–2005), советник руководителя Офиса Президента Украины;

Александр Корниенко, глава партии «Слуга Народа»;

Наталия Королевская, народный депутат, «Оппозиционная платформа — За жизнь», заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;

Александр Трухин, народный депутат, «Слуга Народа»;

Алексей Гончаренко, народный депутат, «Европейская Солидарность»;

Евгений Шевченко, народный депутат, «Слуга Народа»;

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского городского совета;

Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009–2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

Дмитрий Гудков, депутат Госдумы Федерального собрания РФ (2011–2016);

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания «ГОРДОН»;

Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания «РБК-Украина»;

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству;

Ярослав Романчук, управляющий партнёр юридической компании EUCON.

Они говорят, а решает народ.