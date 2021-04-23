Путин признал "ЛДНР" и фактически вывел Россию из "Минска", - Резников

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что президент России Владимир Путин официально признал "ЛНР" и "ДНР". По его словам, это означает выход РФ из минских соглашений.

"Мы с вами услышали официальное признание двух квази-образований оккупационных режимов с соответствующими аббревиатурами "ЛНР" и "ДНР". Это по сути выход из минских соглашений, потому что в соглашениях нет такого понятия. Есть ОРДЛО Украины, то есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей. До того момента все представители РФ в переговорах всегда говорили, что это Украина. Только что президент Путин назвал те две группировки, он их признал. Это означает, что только что мы услышали заявление о выходе из минских соглашений со стороны РФ", - заявил он.

По словам Резникова, заявление Путина необходимо проанализировать в нормандском формате и ОБСЕ.

Он также подчеркнул, что по международному праву официальные заявления от имени государства могут быть от президента, премьер-министра, министра иностранных дел.

Напомним, на днях Путин заявил, что руководство Украины по вопросам Донбасса должно встречаться с руководителями республик "ЛНР" и "ДНР", а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, в том числе и с Россией.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"эксперты в студии обсудят вопрос, возможно ли новое нападение России на Украину. Кроме того, Сергей Щербина, Леонид Кравчук, Сергей Куницын, Евгений Шевченко, Александр Корниенко и другие обсудят, почему народный депутат от "Слуги Народа" поехал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко и что означает, когда русские говорят: "Верните Харьков".

"Свобода слова Савика Шустера" от 23 апреля

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу генерал-лейтенант Сергій Наєв рассказал о направлениях, на которых РФ концентрирует свои войска, о подготовке украинской армии к боевым действиям в случае наступления РФ и о том, какие рассматриваются сценарии возможного конфликта.



Кроме того, Наев рассказал о подготовке украинской армии к боевым действиям в случае наступления РФ.



Также временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила о возможности увеличения количества военных США.



Кроме того, Сергей Притула высказался о ситуации на востоке страны и настроениях украинцев из-за провокаций РФ на границе Украины.



А еще в прошлом выпуске Виталий Кличко ответил Денису Шмигалю, кто может его уволить.



Ну и, конечно, бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич прокомментировал военные провокации РФ на украинской границе.