ua ru
Сб, 17 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський подякував військовим "Таврії" за просування вперед на фронті

Новость на русском →
Субота 17 червня 2023 23:20
Зеленський подякував військовим "Таврії" за просування вперед на фронті Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський подякував військовим "Таврії" за просування вперед на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

"ОСУВ "Таврія" - до речі, я хочу вам подякувати за рух уперед, воїни! Молодці! Усі наші воїни на Сході, міцні воїни - я дякую вам за стійкість і влучність", - заявив він.

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 17 червня, РФ втратила близько 219 170 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 670 російських солдатів.

До того ж українські військові протягом доби виконали 1794 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили більше ніж п'ять рот росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Володимир Зеленський
NEWS
Готується до суду в Гаазі? Путін спробував виправдати викрадення українських дітей
Готується до суду в Гаазі? Путін спробував виправдати викрадення українських дітей
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом