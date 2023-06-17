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Зеленский поблагодарил военных "Таврии" за продвижение вперед на фронте

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Суббота 17 июня 2023 23:20
Зеленский поблагодарил военных "Таврии" за продвижение вперед на фронте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский поблагодарил военных "Таврии" за продвижение вперед на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"ОСУВ "Таврия" - кстати, я хочу вас поблагодарить за движение вперед, воины! Молодцы! Все наши воины на Востоке, крепкие воины - я благодарю вас за стойкость и меткость", - заявил он.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 17 июня, РФ потеряла около 219 170 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 670 российских солдат.

К тому же украинские военные в течение суток выполнили 1794 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили и ранили более пяти рот россиян.

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Война России против Украины Владимир Зеленский
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