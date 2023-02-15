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Зеленський подякував військовим за оборону: дозволяє підготувати майбутнє визволення міст

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Київ, Середа 15 лютого 2023 23:17
Зеленський подякував військовим за оборону: дозволяє підготувати майбутнє визволення міст Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський подякував Збройним силам України за оборону. Він заявив, що щодня воїни допомагають підготувати майбутнє визволення українських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"І я дякую нашим воїнам. Кожному і кожній, хто своєю стійкістю і хоробрістю на передовій дозволяє нам підготувати наші наступні оборонні кроки", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що не можна залишати жодного шансу окупації та окупантам.

"Кожен день вашої оборони зараз - дозволяє нам підготувати майбутнє звільнення наших міст і громад. Не можна залишати жодного шансу окупації й окупантам. І ми не залишимо", - додав він.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що новий та масштабний наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої йдуть на Донбасі.

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Володимир Зеленський Збройні сили України Війна Росії проти України
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