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У Зеленського заявили, що масштабний наступ РФ вже почався

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 17:59
У Зеленського заявили, що масштабний наступ РФ вже почався Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Новий і масштабний наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої тривають на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що сьогодні основні і активні бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях. Подоляк назвав їх і достатньо масштабними.

"Коли всі очікували наступу, це і є той самий наступ, він вже почався", - йдеться у заяві.

Подоляк підкреслив, що наступ і не закінчувався, а певний час РФ підсилює цей тиск кількістю людей, яких відправляє на смерть.

Нагадаємо, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області протягом останнього тижня зріс.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Росія ймовірно посилить наступ вже найближчим часом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також повідомляв, що Немає жодних ознак, що Росія готується до миру, а навпаки, Кремль готує новий наступ в Україні.

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